Jungunternehmer Alexander Kohlweg (28) legt mit seinem ersten Geschäft in der Industriestraße los. Er öffnet sein neues Geschäft am Mittwoch.

Alexander Kohlweg und sein Team © Adeg/Simone Attisani

Friesach hat einen neuen Nahversorger. Alexander Kohlweg (28) eröffnet heute seinen ersten Adeg-Markt in der Industriestraße 4. „Die Rolle als selbstständiger Kaufmann wird mir sicher viel Spaß machen“, sagt Kohlweg, der Betriebswirtschaft studiert hat. „Schon da war für mich klar, dass der Weg in die Selbstständigkeit führen wird“, so Kohlweg. Seit 2017 absolvierte er die Ausbildung bei Adeg, durchlief verschiedene Stationen und konnte mehreren Kaufleuten in verschiedenen Märkten über die Schultern schauen. Die Leidenschaft für Lebensmittel bekam er von seiner Mutter, die in der Feinkost arbeitete. Zudem ist der Jungunternehmer begeisterter Koch. „Meine Fach-Tipps möchte ich den Kunden gerne weitergeben.“

Auf 546 Quadratmetern bietet Kohlweg im komplett sanierten Adeg auch regionale Produkte von 20 lokalen Produzenten an. Käse- und Milchprodukte beispielsweise von der Molkerei Tschadamer, Speck und Geselchtes vom Puff-Bauern. Im Markt wird auch eine Kaffee-Ecke angeboten. Das Geschäft hat wochentags von 7.15 bis 18.30 Uhr, samstags von 7.15 bis 17 Uhr geöffnet.