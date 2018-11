Adventmarkt, Chorgesang, Sagen-Lesungen, Stingl-Schießen und vieles mehr gibt es am Samstag in der Blumenhalle.

Armin Peyker von den "St. Veiter Eisvögeln" © Hannes Steinmetz

Die „St. Veiter Eisvögel“ laden am Samstag, 1. Dezember, zur karitativen Adventveranstaltung zugunsten der Kinder der Inklusionsklasse sowie bedürftiger Kinder der Volksschule St. Veit in das Foyer der Blumenhalle. Von 10 bis 20 Uhr locken Adventmarkt, Chorgesang und Sagen-Lesungen. Von 10 bis 17 Uhr gibt es einen Erlebnistag für Kinder mit vielen Spielmöglichkeiten, um 13 Uhr wird „Kärntens größter Adventkalender“ präsentiert. Natürlich kann auch auf der berühmten Miniatur-Stinglbahn, die die „Eisvögel“ jahrelang am Wiesenmarkt betrieben haben, geschossen werden.