Der Arbeiter wurde schwer verletzt ins UKH Klagenfurt gebracht © Rehfeld

Ein 50 Jahre alter Arbeiter und ein 33-jähriger Arbeiter waren Montag Nachmittag in einem Holz verarbeitenden Betrieb im Bezirk St. Veit damit beschäftigt, eine Abdeckplane in einer Höhe von ca. 6 Metern zu montieren. Dazu hob der 50-jährige seinen in der Schaufel befindlichen Kollegen - beide kommen aus dem Bezirk St. Veit - mit einem Radlader in die Höhe.

Oben angekommen, wurde dem 33-jährigen die linke Hand zwischen Schaufelrand und Decke eingeklemmt, wobei er sich schwer verletzte. Er musste von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden.