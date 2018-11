Jene beiden Kärntner, die im September in St. Veit zwei Urlauber attackiert haben, sind wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Am Wochenende wurden sie wegen Tatbegehungsgefahr verhaftet.

Einer der beiden Angeklagten schlug auf dem Wiesenmarkt schon einmal zu © KLZ/Weichselbraun

Spektakuläre Wende um eine brutale Schlägerei auf dem St. Veiter Wiesenmarkt: Jene beiden Männer, die heuer zwei deutsche Urlauber attackiert und verletzt haben, sind festgenommen worden. „Die Anordnung dazu ist am Wochenende ergangenen“, sagt Christian Liebhauser-Karl. Grund ist Tatbegehungsgefahr.

Die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt hat in der Vorwoche gegen die beiden Kärntner Anklage wegen absichtlich schwerer Körperverletzung eingebracht, sagt StA-Sprecher Markus Kitz. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig, für die Männer gilt die Unschuldsvermutung.

Gegen Hausmauer uriniert

Die Vorwürfe gegen den 22- und den 26-Jährigen sind allerdings schwer: In der Nacht auf 30. September urinierten die beiden an eine Hausmauer gegenüber des Eingangs zum Wiesenmarkt. Zwei zufällig vorbeikommende Deutsche (49 und 72 Jahre) sprachen die Männer deswegen an und wurden laut Ermittlungen von den Männern sofort attackiert. Der 72-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, der 49-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Die mutmaßlichen Täter, sie waren stark betrunken, flüchteten, konnte aber kurze Zeit später nahe des Tatortes festgenommen werden.

Beide sind vorbestraft. Der 22-Jährige sorgte bereits im Vorjahr für Aufsehen auf dem St. Veiter Wiesenmarkt: Damals hat er, ebenfalls stark betrunken, zuerst einen anderen Besucher und danach einen Polizisten angegriffen und schwer verletzt.

Dafür musste der St. Veiter vor Gericht und wurde wegen Körperverletzung zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Gelernt scheint er daraus wenig zu haben.

