Friesach"Pension Schöller" geht in die Verlängerung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Pension Schöller" der Burghofspiele Friesach © KK/Alexander Danner

"Viele Gäste haben im Oktober keine Karten bekommen. Wegen des großen Erfolges und der starken Nachfrage wiederholen wir das Stück", sagt Helmut Wachernig, Obmann der Friesacher Burghofspiele. Ende Dezember bieten die Burghofspieler also noch drei Termine, an denen die "Pension Schöller" besucht werden kann. "Das ist ein Stück zum Abschalten, zum Eintauchen in einer andere Welt. Bei jeder Vorstellung ist Lachen garantiert", verspricht Wachernig.

Zusatzvorstellungen gibt es am 28., 29. und 30. Dezember, Beginn im Stadtsaal Friesach ist jeweils um 19.30 Uhr, nur am 30. Dezember hebt sich der Vorhang schon um 15 Uhr. Karten für das Stück gibt es bei Ö- Ticket, unter der Telefonnummer (04268) 25 151 sowie online unter www.burghofspiele.com.

Friesach: Leserveranstaltung bei den Burghofspielen Hunderte Vorteilsclubmitglieder der "Kleinen Zeitung" amüsierten sich am Samstag bei der Komödie „Campiello - Platzgeschichten und Heiratssachen“ bei den Friesacher Burghofspielen. Markus Traussnig Klicken Sie sich durch die Galerie! Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig 1/55