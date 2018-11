Facebook

Maria und Bartholomäus Ladinig sind seit 60 Jahren verheiratet: Am 21. November 1958 gaben sie sich das Ja-Wort © Markus Traussnig

Maria Ladinig lacht gerne. „Wenn man gesund ist, ist jedes Alter schön“, sagt die 81-Jährige aus Krobathen bei Pischeldorf.

Vielleicht ist diese Wesensart auch mit ein Geheimnis für 60 Jahre Ehe: Sie und ihr Mann Bartholomäus feierten am 21. November ihre diamantene Hochzeit. Ihren Mann Bartholomäus, der heute 82 Jahre alt ist, hat sie in Diex kennengelernt: „Wir sind ja von Diex. Ich war damals bei einem Oberlehrer im Haushalt im Dienst und mein Gatte war bei der Gemeinde.“ Man müsse Gott danken, sagt sie, dass sie mit ihrem Mann so lange verheiratet sei.

