Der St. Veiter Florian Rossmann wechselte von den Grünen über die „Liste Fair“ zu den Sozialdemokraten. Dort will er in Zukunft seine „grün angehauchten und auch alternativen Ideen“ einbringen.

Kulmer (rechts) begrüßt Rossmann bei der SPÖ © SPÖ St. Veit

Die St. Veiter SPÖ verfügt im Gemeinderat ab sofort über eine Stimme mehr: Florian Rossmann ist der jüngste „Neuzugang“ für die Sozialdemokraten der Herzogstadt. Der St. Veiter kandidierte bei der Gemeinderatswahl 2015 für die Grünen und wechselte kurz vor der heurigen Landtagswahl zur „Liste Fair“. „Mit meinem Wechsel zur SPÖ fühle ich mich jetzt Zuhause angekommen“, sagt Rossmann in seiner ersten offiziellen Stellungnahme. Rossmann möchte vor allen Dingen seine „grün angehauchten und auch alternativen Ideen“ einbringen. Stadtparteiobmann, Bürgermeister Gerhard Mock, und SPÖ-Klubobmann, Vizebürgermeister Martin Kulmer, der designierte Mock-Nachfolger, freuen sich über „den wichtigen Zuwachs in unserer Partei“. Man habe Rossmann bereits zur Mitarbeit und Teilnahme in der nächsten Sitzung des St. Veiter SPÖ-Clubs eingeladen.