Wolfgang Müller (links) und Andreas Duller fordern vom Land weitere Maßnahmen zur Beseitigung des durch den HCB-Skandal entstandenen Imageschadens (Archivfoto) © Markus Traussnig

Das Zukunftskomitee Görtschitztal reagierte jetzt auf einen Bericht des Landes Kärnten, das am Donnerstag verlautbarte, im Tal sei nach dem HCB-Skandal wieder Normalität einkehrt. Davon sei man noch weit entfernt. „Wir freuen uns, dass sich in vielen Bereichen das Leben der Görtschitztaler normalisiert hat. Für uns ist das Thema jedoch nicht abgehakt. Denn trotz vieler Bemühungen für das Tal sind

noch viele Fragen offen", sagt Wolfgang Müller, Vorsitzender des Zukunftskomitees Görtschitztal. Er spricht vor allem den entstandenen Imageschaden und den Wegfall von Arbeitsplätzen an, bedingt durch Betriebsschließungen. „Da braucht es noch viele Projekte, damit das Tal wieder auf eigenen, gesunden Beinen stehen kann“, so Müller.

