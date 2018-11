St. Veit AMS nimmt am neuen Standort seine Arbeit auf

Das AMS St. Veit zieht von Bahnhofstraße in ein neues Geschäftslokal in der Gerichtsstraße. 3,5 Millionen Euro wurden vom Bauträger „MID Bau“ investiert. Am Montag wird eröffnet.

Regionalstellenleiter Günter Krassnig beim Siedeln © Markus Traussnig

Schachteln auspacken, Kabel anschließen, Bilder aufhängen und zum Abschluss das neue Büro mit Blumen dekorieren – das steht am Freitag noch am Plan der 26 Mitarbeiter des Arbeitsmarktservice (AMS) St. Veit. Sie ziehen nun, nach rund sechsmonatiger Bauphase des verantwortlichen Bauträgers „MID Bau“, von der alten Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße in das neue AMS Gebäude in der Gerichtsstraße an der Ecke Stiegengasse. „Wir liegen top im Zeitplan. Am Montag um 7.30 Uhr wird eröffnet und der normale Betrieb beginnt“, freut sich Günter Krassnig, Regionalstellenleiter des AMS St. Veit.

