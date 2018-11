Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Ofen hätte nur in Werkstätten oder durchlüfteten Räumen, nicht aber in geschlossenen Räumen verwendet werden dürfen © Simone Dragy/Kleine Zeitung

Ein gasbetriebener Ofen ist am Mittwoch in einem Wohnhaus in Graßdorf bei St. Veit/Glan explodiert. Ein 37-jähriger Bewohner wurde dabei schwer verletzt. Jetzt haben die Brandermittler des Landeskriminalamtes Kärnten herausgefunden, dass der Ofen nicht für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet war. "Der Gasofen wurde nicht ordnungsgemäß verwendet", sagt Ermittler Peter Isopp. Laut Produktdatenblatt hätte das Heizgerät lediglich in Werkstätten oder in gut belüfteten Räumen betrieben werden dürfen, aber nicht in einem geschlossenen Raum. Vermutet wird, dass der Ofen, der schon längere Zeit in Verwendung war, nicht sachgemäß angeschlossen war und dadurch eine geringe Menge Gas ausgetreten ist. Dieses dürfte sich entzündet haben.

Mehr zum Thema Frauenstein Explosion in Wohnhaus: Nachbar eilte zur Hilfe