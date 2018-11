Facebook

Hüttenberg ist heute in Servus TV-Sendung zu sehen © Weichselbraun

Seit dem Jahr 2008 leben in Österreich bereits mehr Menschen in Städten als in ländlichen Gebieten, bis 2050 werden es sogar 70 Prozent der Bevölkerung sein. Die Folgen: Der Altersdurchschnitt auf dem Land steigt, Postfilialen, Geschäfte und lokale Betriebe schließen. Das Leben in dörflichen Gemeinden wird unattraktiver, die Perspektiven werden schlechter. Diesem Problem hat sich auch der Fernsehsender Servus TV angenommen.

Für die aktuelle Sendung von „Im Kontext“ haben die Reporter unter anderem in Hüttenberg gedreht. „Hüttenberg lebte über Jahrhunderte vom Abbau des Eisenerzes. Seit der Schließung des letzten Bergwerks vor 40 Jahren geht es mit dem Ort stetig bergab. Kaum ein Ort in Österreich ist stärker von Überalterung geprägt. Allein in den vergangenen zehn Jahren ging hier die Bevölkerung um fast ein Fünftel zurück. Auch das Tibet-Zentrum, das vor zehn Jahren mit Unterstützung der Landesregierung gegründet wurde, konnte den Niedergang des Ortes bislang nicht stoppen“ gibt der Sender einen Auszug aus der heutigen Sendung.

Im Kontext. „Landflucht – wenn Dörfer sterben“, heute, Donnerstag, 21.15 Uhr, Servus TV.