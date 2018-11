Frauenstein Explosion in Wohnhaus: Nachbar eilte zur Hilfe

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An der Unfallstelle in der Gemeinde Frauenstein © KLZ/Simone Dragy

Am Mittwoch, gegen 9.30 Uhr, kam es in Graßdorf, Gemeinde Frauenstein, in einem Einfamilienhaus zu einer Explosion. Der 37-jährige alleinstehende Mann erlitt Verbrennungen zweiten Grades und wurde nach der Erstversorgung in den Schockraum ins Klinikum Klagenfurt gebracht. "Er erlitt an 40 Prozent seines Körpers schwere Verbrennungen. Er wurde mit dem C 11 in die Grazer Universitätsklinik überstellt", heißt es seitens der Rettungskräfte. Insgesamt vier Feuerwehren aus dem Bezirk St. Veit wurden alarmiert.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.