Geschäftsleben"Gut HAAR ing" eröffnet heute in Guttaring

Das Team: Nici Siebenhofer, Sylvia Staubmann, Martin Vallant-Taferner und Nadja Lackner (von links) © Gert Köstinger

Mit neuem Namen eröffnet heute, Mittwoch, um 15 Uhr Martin Vallant-Taferner seinen neuen Friseursalon am Unteren Markt 3a in Guttaring. Seit vier Jahren arbeitet der 25-Jährige dort als Friseur. Nachdem die bisherigen Räumlichkeiten zu klein wurden, habe er sich für einen Standortwechsel entschieden. Jetzt stehen dem vierköpfigen Team in „Gut HAAR ing“ – benannt nach der Gemeinde – 90 Quadratmeter zur Verfügung. „Ich hätte gerne noch jemanden, der das Team verstärkt“, verrät Vallant-Taferner.

