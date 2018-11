Facebook

Besold will Bücher auch persönlich zustellen © Michaela Auer

Die St. Veiter Innenstadt machte in den vergangenen Wochen eher negative Schlagzeilen: Beim Traditionshaus-Trachtenhaus Schöffmann läuft derzeit der Abverkauf wegen Geschäftsauflösung, Hartlauer hat ebenfalls den Abschied aus der Innenstadt angekündigt. Der St. Veiter Buchhändler Andreas Besold hat sich für sein Geschäft jetzt eine Reihe an Maßnahmen erarbeitet, um den Standort am Hauptplatz abzusichern.

Eine davon ist ab Dezember die Refundierung der Parkgebühren bei einem größeren Einkauf. Mit seinem Vorschlag, die ausgedruckten Parktickets mit einem Bon, der in den Innenstadtbetrieben einzulösen ist, zu kombinieren, sei er auf taube Ohren gestoßen. Zudem bietet er in Zukunft auch eine Expresszustellung im Stadtgebiet von St. Veit an. „Bücher, die im Online-Shop bestellt werden, stellen wir auf auf Wunsch noch am selben Tag aktuell mit dem Fahrrad zu“, sagt Besold. Auch der Online-Shop solle erweitert werden: Und zwar soll man dort in Zukunft auch Gutscheine erwerben und auch einlösen können. „Der Shop entwickelt sich gut. Seit rund fünf Jahren wächst in diesem Bereich der Umsatz im zweistelligen Bereich.“

