Die Feuerwehr rückte nach Weitensfeld aus © Jürgen Fuchs

Am Sonntag gegen halb sieben in der Früh brach in einem Wohnhaus in der Gemeinde Deutsch-Griffen, Bezirk St. Veit, ein Kaminbrand aus. Der Brand wurde von einemPkw-Lenker von der Gemeindestraße aus entdeckt. Die FF Deutsch Griffen stand mit insgesamt 15 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz und sicherte das Gebäude im Zuge eines kontrollierten Ausbrennens.

Brandursache dürfte die Entzündung von abgelagertem Glanzruß sein. Durch die Brand- sowie die Hitzeeinwirkung wurde der Kamin im Bereich des Obergeschosses und Dachbodens beschädigt. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.