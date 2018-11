Facebook

Die Moderatoren Eva Pölzl und Marco Ventre (links) mit dem Sendungsverantwortlichen Michael Steuer © fotoquadr.at/Weichselbraun

Das mobile Studio von „Unterwegs in Österreich“ besucht wieder den Bezirk St. Veit. Heute, Montag, berichten Eva Pölzl und Marco Ventre ab 6.30 Uhr live aus Kappel am Krappfeld. Lukas Schweighofer begleitet die Zuschauer in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in den Feierabend.

Am Dienstag geht’s dann nach Guttaring, gefolgt von Micheldorf, Metnitz und Friesach. Neben den Themen Gesundheit, Garten, Kochen und Bücher sind unter anderen zu Gast: Matakustix, Schlagersängerin Melissa Naschenweng und Huby Mayer, ehemaliger Frontman der Fidelen Mölltaler, der sein 3000. Musikstück komponiert hat.

"Ich freue mich schon sehr auf diese Woche aus Kärnten. Es ist die letzte in diesem Jahr aus unserem Bundesland. Und da bereisen wir eine sehr interessante und auch historisch bedeutende Gegend. Es wird mit vielen netten Freunden und Bekannten ein Wiedersehen geben", sagt Marco Ventre. Er hofft auf viele Besucher, die ihm und seinen Kollegen bei der dreistündigen Live-Sendung über die Schulter schauen.