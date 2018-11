St. Veiter Triathlet Thomas Canori (33) nahm an der Ironman 70.3-Weltmeisterschaft in Südafrika teil.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Canori bei der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Südafrika © Privat

Regen, 20 Grad Celsius, neue, unbenutzte Lauf- und Radschuhe und kurz zuvor keine Möglichkeit, um zu trainieren. Unter diesen nicht idealen Bedingungen stand der St. Veiter Triathlet Thomas Canori (33) vor Kurzem am Start der ersten Auflage der Ironman 70.3-Weltmeisterschaft in Nelson Mandela Bay in Südafrika.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.