St. Veit So schaut der St. Veiter Christbaum aus

Die Tanne aus Gurk wurde am Freitag aufgestellt © Simone Dragy

Der Christbaum aus Metnitz steht bereits vor dem Wiener Rathaus. Die St. Veiter nahmen ihren heute, Freitag, in Empfang. "Jetzt beginnt offiziell die Vorweihnachtszeit in St. Veit", sagt Pressesprecher Andreas Reisenbauer. Die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei schlägerten die 13 Meter hohe Tanne in Gurk. Sie stand bis jetzt im Garten einer privaten Hausbesitzerin. Für den Transport mussten Straßen gesperrt, der Verkehr geregelt werden. "Es hat alles problemlos funktioniert", freut sich ein Begleiter des Transportes.

