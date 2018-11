Heizung in Brückler Kletterhalle funktioniert nicht. Es ist so kalt, dass sogar Bewerb abgesagt wurde. Bürgermeister weist alle Vorwürfe zurück.

Aufgewärmt wird bei den aktuellen Temperaturen in der Kletterhalle derzeit in Jacken © NATURFREUNDE

In der ersten Zeit sei die Heizung noch gut gelaufen, dann hätten die Probleme begonnen. Seit Jahren werde man nun trotz ständiger Interventionen hingehalten, das Problem mit der Heizung – betrieben mit Erdwärme – wird nicht behoben. Immer wieder fällt die Heizung in den Vereinsräumlichkeiten der Naturfreunde Brückl, denen auch die Boulderhalle angeschlossen ist, aus.

„Seit Oktober geht die Heizung jetzt wieder nicht“, ärgert sich Vereinsobfrau Stefanie Obersteiner. Es würden seit Jahren Reparaturen erledigt, die allerdings nichts ändern würden, lautet die Klage betreffend der Heizung im Gebäude in Schmieddorf. Am Dienstag dieser Woche zeigte das Thermometer bei einem Lokalaugenschein in den Räumen 13 Grad an.

