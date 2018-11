Abendandacht für Udo Kasper, der am 11. November unerwartet verstorben ist, findet am Freitag statt, die Verabschiedung am Samstag.

Udo Kasper ist am 11. November verstorben © KK/HLW, Fotolia/Racamani

"Je schöner die Erinnerung, desto schwerer die Trennung. Sein Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke. die Abwesenheit eines lieben Menschen kann nichts ersetzen und so gehört unser Mitgefühl besonders seiner Familie." Mit diesen Worten verabschiedet sich die Schulgemeinschaft der HLW St. Veit von Udo Kasper, der am 11. November im 58 Lebensjahr unerwartet verstorben ist.

Die Abendandacht für Kasper findet am Freitag, dem 16. November, um 18 Uhr in der Verabschiedungshalle am Stadtfriedhof Friesach statt. Die Trauerfeier beginnt am Samstag, dem 17. November, um 11 Uhr, ebenfalls in der Verabschiedungshalle am Stadtfriedhof Friesach. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.