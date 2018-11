Der Liebenfelser Lorenz Friedrich (29) lebt für die Kunst. Nun stellt er seine Werke im „Open Studio“ in St. Georgen am Längsee aus.

St. Georgen am Längsee

Der „Globuli Golfer“ © Privat

"Als ich klein war, hatten wir zu Hause keinen Fernseher. Die Kunstbücher meiner Mutter Irene waren damals mein Fernsehen“, beschreibt der Künstler Lorenz Friedrich (29) den Ursprung seiner Leidenschaft. Heute ist der St. Veiter – aufgewachsen ist er in Zojach in der Gemeinde Liebenfels – selbstständiger Künstler und wohnt in Wien.

