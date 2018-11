Das Stiftsbad am Längsee, zuvor Schlossbad, muss wegen technischem Gebrechen wieder saniert werden. Die erste Saison im Vorjahr verlief erfreulich.

St. Georgen am Längsee

Das Stiftsbad am Längsee wurde vor zwei Jahren neu gestaltet © KK/Stift

Eine dreiviertel Million Euro wurde in das Stiftsbad am Längsee investiert. Nun muss die vor zwei Jahren neu gestaltete Anlage wieder saniert werden.

„Aufgrund eines technischen Gebrechens seitens der Lieferfirma haben wir leider einen Wasserschaden“, sagt Andreas Maier, Geschäftsführer des Stifts. Aufgetreten sei dieser bereits am Ende der Saison, die noch beendet werden konnte. Seit drei Wochen werde der Schaden behoben. „Mit Beginn des Advents müssten wir fertig sein. Es ist kein Schaden, auf dem das Stift sitzen bleibt. Derzeit führen wir Gespräche mit den Firmen“, sagt Maier. Eine genaue Schadenshöhe wird derzeit nicht genannt.

