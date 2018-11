Facebook

In der kommenden Saison müssen sich die Badegäste noch mit dem alten Strandbad zufrieden geben © Gert Köstinger

"Die endgültigen Kosten liegen noch nicht auf dem Tisch. Deshalb wird der Neubau des Strandbades Längsee um ein Jahr verschoben“, sagt Bürgermeister Konrad Seunig (SPÖ).

Ausschlaggebend für den Ruckzug sollen aber nicht die Kosten, sondern „fehlende Beschlüsse“ sein, weshalb jetzt die Gemeindeaufsicht eingeschaltet wurde.

In einem gemeinsamen Schreiben weisen die Volkspartei, die Freiheitlichen und das Bürgerforum Längsee-Hochosterwitz darauf hin, dass es noch keinen Beschluss für einen Abriss der beiden Gebäude und einen Neubau gebe. Auch über den geplanten Abverkauf des Inventars, der übrigens wieder abgesagt wurde, soll nicht abgestimmt worden seien. Dem Mieter der Gastronomie würde noch kein Kündigungsschreiben vorliegen.

„Das Strandbad ist nicht mehr zeitgemäß. Wir sind auch nicht gegen das Projekt. Wir wollen nur, dass es ordentlich abgewickelt wird, deshalb brauchen wir eine umfassende rechtliche Prüfung“, sagt Gemeindevorstand Ewald Göschl (ÖVP). Ihm fehlt es auch noch an einem Betriebs- und Verkehrskonzept. Göschl spricht auch von einem Alleingang des Bürgermeisters und fordert mehr Transparenz. „Es geht hier um Steuergelder. Es ist beschämend, dass man so arbeitet.“

2,4 Millionen Euro

Einen Abbruchbescheid gibt es, allerdings, so Göschl, ohne jeglichen Beschluss im Gemeinderat. Auch die Baubesprechung vor Ort hat bereits stattgefunden. Im Gemeinderat wurde das Gesamtprojekt aber wegen der laufenden Planung noch nicht behandelt, so Amtsleiter Stefan Petrasko. Mehrheitlich beschlossen wurden laut Schreiben an die Gemeindeaufsicht in den Sitzungen vom 4. Juni und 4. Juli lediglich der Finanzierungsplan in der Höhe von 2,4 Millionen Euro und die Vergabe einzelner Planungsleistungen. „Ziel des Beschlusses war es, endlich eine genaue Kostenaufstellung zu erhalten“, sagt Göschl. Ende November soll diese vorliegen.

„Wir sind der Meinung, dass wir im Sinne des Projekts ordnungsgemäß gehandelt haben. Ich hoffe, dass wir keine Fehler gemacht haben“, sagt Bürgermeister Seunig. Er geht davon aus, dass im Herbst 2019 der Neubau über die Bühne gehen wird. Im Jänner sollen die Ausschreibungen starten. „Ich bin froh, dass derzeit nichts geschieht. Ich bin für eine Renovierung und gegen einen Neubau“, sagt Vizebürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ).

Frist bis Freitag

Eine Stellungnahme seitens der Gemeinde ist bei der Gemeindeaufsicht bis gestern, Dienstag, nicht eingelangt. „Am 19. November läuft die Frist aus“, so Reinhold Pobaschnig von der zuständigen Abteilung des Landes.

Einig hingegen waren sich die politischen Fraktionen – elf Stimmen hält die SPÖ, fünf die Volkspartei, sechs die Freiheitlichen, eine das Bürgerforum – bei der jüngsten Sitzung beim geplanten Wassererlebnispark am Längsee. Die Planung dafür werde nun jener des Strandbades vorgezogen. Längsee: Strandbad vor Abriss Letzte Badetage Rundgang zum Ende einer Ära - das Strandbad Längsee steht vor dem Abriss. Gert Köstinger Letzte Badetage Klicken Sie sich durch die Galerie! Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger Letzte Badetage Gert Köstinger 1/25

