Erfolgreiche Bilanz der Landjugend St. Veit © KK/Landjugend

Die 111 Mitglieder von 19 Ortsgruppen konnten auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bei der Bezirksjahreshauptversammlung der Landjugend St. Veit wurde der große Einsatz der Gruppen offensichtlich. 20 verschiedene Bewerbe - vom Redebewerb bis zum Volleyballturnier - mit insgesamt 1700 Teilnehmern wurden ausgetragen. Zurückgeblickt wurde auch auf den erfolgreichen 24. Bezirkslandjugendball.

Vier neue Gesichter gibt es im Vorstand, Thomas Ogriseg (Landjugend Frauenstein), Philipp Ratheiser (Landjugend Wieting), Elisabeth Fleischhacker (Landjugend Krappfeld) und Mario Kerth (Landjugend Frauenstein). "Der Höhepunkt des nächsten Jahres wird der 25. Bezirkslandjugendball sein", freuen sich Leiter Karl Scheiber und Leiterin Verena Ratheiser. Der Termin steht schon fest, es wird der 19. Oktober sein.

Althofen: Award ging an die Landjugend Krappfeld Hunderte Besucher waren am Samstag in die Krappfeld-Metropole gepilgert, um beim Bezirks-Landjugendball 2018 dabei zu sein. Bezirksobmann Karl Scheiber und Bezirksleiterin Verena Ratheiser hatten mit ihrem Team ein tolles Fest auf die Beine gestellt. Den gelungenen Auftakt bildete die schwungvolle Eröffnungspolonaise. Die Musik im großen Saal kam von den „Jungen Fidelen Lavanttalern". Übrigens: Der diesjährige St. Veiter Landjugend (LJ)-Award für die aktivste LJ ging an die LJ Krappfeld (am Foto Obmann-Stellvertreter Sebastian Prasser, Leiterin Elisabeth Fleischhacker) vor der LJ Metnitz und der LJ Eberstein. Im Kulturhaus unter anderen gesichtet: LJ-Landesleiterin Ingrid Pusar, Landesrat Martin Gruber, Landtagsabgeordnete Gabi Dörflinger sowie die Althofner Vizebürgermeisterin Ines Hölbling.