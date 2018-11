Pädagoge Udo Kasper (57) ist am 11. November völlig unerwartet verstorben. Ball der HLW St. Veit am 17. November wurde deshalb abgesagt.

Kerzen in Gedenken an Udo Kasper © KK/HLW St. Veit

"Fassungslos und zutiefst erschüttert" gibt die Schulleitung der HLW St. Veit bekannt, dass Udo Kasper (57) am 11. November verstorben ist. "Er war eine ganz wichtige Säule im Schulleben der HLW St. Veit. Ob als EDV-Kustos, Klassenvorstand, Ball-Mitorganisator - er war in seiner freundlichen und gewinnenden Art immer für uns da", heißt es seitens der Schule. "Wir werden ihn nie vergessen und er wird immer in unseren Herzen sein."