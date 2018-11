In ein Kellerabteil eines St. Veiter Mehrparteienhauses wurde gewaltsam eingebrochen.

© Mikael Damkier - Fotolia

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein bisher unbekannter Täter ein Kellerabteil in einem Mehrparteienwohnhaus in St. Veit gewaltsam auf. Aus diesem Kellerabteil stahl er ein ferngesteuertes Modellfahrzeug (LKW mit speziell eingebautem Soundmodul) im Wert von mehreren hundert Euro.