Symbolbild © APA/HERBERT PFARRHOFER

Bei Sägearbeiten in Micheldorf (Bezirk St. Veit) verletzte sich ein 59 Jahre alter Pensionist am Freitagvormittag schwer. Beim Anspitzen von Zaunstempeln geriet er aus Unachtsamkeit mit der rechten Hand in das rotierende Sägeblatt der Tischkreissäge und erlitt dabei tiefe Schnittverletzungen. Er wurde nach Erstversorgung durch das Notarztteam von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.