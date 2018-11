Der Verein Burgkultur lädt am kommenden Mittwoch wieder zum Kinoabend in den Fuchspalast. Zu sehen ist diesmal die US-amerikanische Filmbiographie "Mein Mann Picasso".

Pablo Picasso © dpa/DB dpa

Eine von vielen Kinoabenden findet am kommenden Mittwoch, dem 14. November, um 19 Uhr im Kunsthotel Fuchspalast statt. Veranstaltet vom Verein Burgkultur, wird an diesem Abend die US-amerikanische Filmbiografie "Mein Mann Picasso" gezeigt. Sie stammt aus dem Jahr 1996 und handelt vom Leben Pablo Picassos in den Jahren 1943 bis 1953 aus der Sicht seiner Geliebten Francoise Gilot. Tickets gibt es an der Abendkasse um 8 Euro.