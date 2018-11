Am Dienstag, dem 13. November, informiert die Gemeinde St. Georgen am Längsee gemeinsam mit Experten im Zuge eines Vortrages zum Thema Ernährung und Diabetes.

St. Georgen am Längsee

© Fotolia/vchalup

Das Thema Ernährung und Diabetes steht im Mittelpunkt des "GESUNDheitstages" der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Ein Vortrag, unterstützt von der Gesunden Gemeinde, dem Land Kärnten und dem Gesundheitsland Kärnten, findet am kommenden Dienstag, dem 13. November um 18 Uhr im Kultursaal in Launsdorf statt. Vortragende sind die Diätologin Astrid Hutter sowie die Doktoren Sonja Buttazoni und Dorothea Rissi-Pietsch.