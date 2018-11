400.000 Euro wurden in den fünfmonatigen Umbau investiert. Eine Woche lange wird gefeiert.

Martin Stocklauser beim Leiterwagen © Privat

Renoviert, barrierefrei und mit alten Bäckereiutensilien geschmückt zeigt sich die Bäckerei Stocklauser in Weitensfeld nach fünfmonatiger Umbauphase in neuem Glanz. Bis zum 16. November wird die Neueröffnung der im Jahr 1908 gegründeten Bäckerei, unter anderem mit Schaubacken bei Glühmost am 16. November, gefeiert.

