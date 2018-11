Facebook

Manfred und Annemarie Hauer setzen jetzt auf Beherbergung © Manfred Schusser

Fast die Hälfte von Kärnten.“ So beschreibt Manfred Hauer, Geschäftsführer der Simonhöhe und gemeinsam mit seiner Frau Annemarie Betreiber der „Doppler Stub’n“ auf der Simonhöhe, den Ausblick aus seinen neuen Apartments. Bis zu den Karawanken reicht die Sicht. Die „Doppler Stub’n“ war rein auf die Bewirtung von Tagesgästen ausgerichtet. Weil aber das Ehepaar Hauer den Blick in die Zukunft warf und meinte, das reiche nicht, schaut es im Betrieb nun anders aus: Ein Chalet wurde errichtet, Hauer bietet darin drei Apartments an.

