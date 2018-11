Facebook

An der Fußgängerzonen-Regelung will der Gemeindechef nicht rütteln © Kleine Zeitung

Dem Foto- und Hörgeräte-Löwen Robert Hartlauer ist Frequenz wichtig. In seiner Heimat Steyr in Oberösterreich kämpft er deshalb seit Jahren darum, den Verkehr nicht aus dem Zentrum zu verbannen. „Erfolgreich, und die Stadt lebt gut“, sagt Hartlauer. Zur Firmenphilosophie des Unternehmens gehört es, Standorte – österreichweit sind es über 160 – in Stadtzentren zu betreiben. In St. Veit hat man sich von dieser philosophischen Vorgabe aber verabschiedet.

