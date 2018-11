Facebook

Auf den 2000 Kilometern Fußmarsch entstanden wunderbare Bilder © Veranstalter

Verena und Andreas Jeitler waren vier Monate zu Fuß auf den vier schönsten Jakobswegen in Spanien und Portugal unterwegs. Dabei legten sie 2000 Kilometer zu Fuß zurück, waren mehr als vier Monate unterwegs und brachten wunderbare Fotos sowie einen Film von ihrer Reise mit.

Am Freitag, dem 9. November präsentieren die beiden Weitwanderer ihre Bilder im Prechtlhof in Althofen. Die Film- und Foto-Show beginnt um 19.30 Uhr. Am Samstag, dem 10. November ist das Paar um 18 Uhr im Friesacherhof in Friesach zu Gast, am 11. November ebenfalls um 18 Uhr im Rathaus St. Veit. Informationen dazu gibt es unter der Telefonnummer 0664-301 50 78.

Faszinierende Wege

Der Jakobsweg zählt zu den bekanntesten Pilgerwegen Europas. Zahlreiche Menschen machen sich jedes Jahr auf nach Santiago de Compostela zum Grab des Apostels Jakobus. Dabei zieht sich ein Wegenetz von Jakobswegen durch ganz Europa um dorthin zu gelangen.

Verena und Andreas Jeitler folgten vier verschiedenen dieser Pilgerwege durch Spanien und Portugal. Sie zählen zu den schönsten Routen, wie etwa der Hauptweg von den Pyrenäen nach Santiago de Compostela, den die meisten Pilger gehen, oder der Portugiesische Weg von Porto, der beeindruckende Küstenweg am Atlantik von Spanien, sowie der aussichtsreiche Weg Primitivo über die Bergwelt Spaniens.