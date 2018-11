ÖAMTC-Aktion St. Veiter Volksschüler sind jetzt sichtbarer

ÖAMTC verteilte in der Volksschule St. Veit Warnwesten, Rucksack- und Schultaschenhüllen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Martin Kulmer, Manfred Kerschbaumer, Isabella Konrad, Direktorin Christine Mair und Petra Peitler mit Schülern der ersten Klassen © Simone Dragy

52 Kinder verletzten sich im Vorjahr in Kärnten am Weg zur Schule. "Übersehen zu werden, ist eine der Hauptunfallursachen. Gerade im Herbst stellen Dunkelheit und starker Nebel für die Kinder große Gefahren dar", weiß Petra Peitler, stellvertretende Direktorin des ÖAMTC Kärnten. Sie verteilte heute, Mittwoch, mit ÖAMTC-Verkehrserziehungsexpertin Isabella Konrad Warnwesten an die ersten Klassen der Volksschule St. Veit.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.