Der als "Thuje" verunglimpfte Weihnachtsbaum für Wien © Ismail GOKMEN/PID

Es ist gute Tradition: Wien bekommt von einer österreichischen Gemeinde einen Christbaum für den Rathausplatz geschenkt. Und es ist ebenfalls gute Tradition, dass dieser Baum nach dem Aufstellen ordentlich kritisiert wird. In diesem Jahr kommt der Baum aus der Kärntner Gemeinde Metnitz, gespendet von der Kirche. "Habt ihr eine Thuje geliefert?" "Ist das ein Borkenkäfer-Baum?" "Windbruch?" Im Netz wird heftig über den angeblichen "Besen", der am Dienstag in Wien aufgestellt wurde, gelästert.

