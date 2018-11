Facebook

Wirtschaftsgebäude geriet in Metnitz in Brand © KK/BFK

Am Mittwoch gegen 2 Uhr wurden sechs Feuerwehren aus dem Bezirk St. Veit nach Vellach in Metnitz alarmiert. Dort geriet ein Wirtschaftsgebäude in Brand. Der Brand wurde vom 70-jährigen Landwirt entdeckt.

