Friesach 400 Kilogramm Kupfer gestohlen

Von einer Baustelle in Friesach wurden in der Nacht auf Dienstag 400 Kilo Altkupfer gestohlen. Von den Tätern fehlt jede Spur.

(Sujetfoto) © APA/DPA/Peter Endig

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Montag auf Dienstag vom Baustellenbereich eines Lebensmittelmarktes in der Gemeinde Friesach, Bezirk St. Veit an der Glan, insgesamt 400 Kilogramm Altkupfer. Durch den Diebstahl entstand der dort tätigen Kältetechnik-Firma ein Sachschaden von mehr als tausend Euro.