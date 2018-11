Facebook

Ilmar Tessmann, Betreiber des Hotels "Biolandhaus Arche" ist nun Pate für ein Wetter-Tief © Markus Traussnig

Das erste Tiefdruckgebiet mit dem Buchstaben I, das 2019 die Wetterlage über Europa beeinflussen wird, trägt den Namen eines Görtschitztalers, nämlich „Ilmar“. Das ist beurkundet und von der Freien Universität in Berlin bestätigt.

"Ich habe mich einfach darum beworben und bin ausgewählt worden“, sagt Ilmar Tessmann, seines Zeichens Bio-Hotelier in St. Oswald auf der Saualpe. Gekostet hat der Spaß 200 Euro, die fließen in den Erhalt der Klimastation 10381 in Berlin-Dahlem, also in den Erhalt der Infrastruktur.

Tessmann rechnet damit, dass sein Tief gegen Ende Jänner auf den Wetter-Radarstationen auftauchen wird. „Wer will, dass ich es ordentlich schneien lasse, der kann sich einfach bei mir melden. Ich hoffe nur, dass ich nicht für schwere Schneestürme und Unwetter verantwortlich bin.“