St. Veit"Balkon"-Premiere wurde bejubelt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufregung ist vorprogrammiert © KK/Theatergruppe

Seit vielen Wochen liefen die Vorbereitungsarbeiten, am Samstag war es endlich so weit: Die Theatergruppe St. Donat lud zur Premiere ihres Stücks „Die Balkonszene“, bei dem Robert Putzinger Regie führt, in den St. Veiter Fuchspalast. Und der war, wie zu erwarten, ausverkauft. Bestens amüsiert haben sich unter anderen die St. Veiter Kulturstadträtin Silvia Radaelli, der St. Veiter Vizebürgermeister Rudi Egger, der St. Veiter Feuerwehrkommandant Josef Kropiunig, Grafiker und Maler Geza Ballint sowie Gerd Ebner, Generalmajor des Österreichischen Bundesheeres in Ruhe. Weitere Aufführungstermine im Fuchspalast sind übrigens der 8., 10., 11., 23. und 24. November. Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr, Ausnahme ist die Aufführung am 11. November, sie startet bereits um 15.30 Uhr.