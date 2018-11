Facebook

Alfred Taferner (Zweiter von links) bekam musikalischen Besuch von den Sängern des MGV Straßburg © KK/Chor

Die Sänger des MGV Straßburg (Chorleiter Karl Pöcher, Obmann Gert Oberdorfer) haben einen Ausflug auf die Lebensalm am Radsberg gemacht, um dort einen ehemaligen Sängerkollegen, mittlerweile Ehrenmitglied, nämlich Alfred Taferner zu besuchen. Der freute sich über die musikalischen Gäste ebenso wie seine Gattin Roswitha, sein Sohn Alfred junior und seine Tochter Doris. Natürlich wurden auch einige Lieder angestimmt und gemeinsam gesungen. Taferner war nicht nur begeisterter Sänger, sondern auch Bergsteiger. Unter anderem war er 42 Mal am Großglockner, drei Mal am Mont Blanc, am Matterhorn und auch auf der Wildspitze. Mit viel Engagement hat er auch die Funktion des Obmanns des Alpin Clubs Straßburg ausgeführt.