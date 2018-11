Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christofbergstraße wird asphaltiert © Fotolia

In der Marktgemeinde Brückl wird ab morgen, Montag, dem 5. November, mit umfangreichen Asphaltierungsarbeiten an der Christofbergstraße begonnen.

Saniert wird der Abschnitt B bei der Abzweigung zur Kirche am Christofberg. Während den Asphaltierungsarbeiten besteht in diesem Abschnitt, so Bürgermeister Burkhard Trummer, ein generelles Fahrverbot. Die voraussichtliche Gesamtbauzeit wird zwei Wochen betragen.