Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeindechef Gerhard Mock © Kulmer

Im Pfarrzentrum St. Vitus in St. Veit ist am Donnerstag, 8. November, um 16 Uhr der St. Veiter Bürgermeister Gerhard Mock zu Gast. Das "Erzählkaffee - gestern, heute, morgen" steht diesmal im Zeichen des Baugeschehens in der Stadt. Gerhard Mock gibt einen Rückblick, schaut aber auch in die Zukunft. Auf regen Besuch freuen sich Dechant Rudolf Pacher und sein gesamtes Team.