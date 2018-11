Fahrten in Althofen sind seit Donnerstag eingestellt. Taxi-Unternehmen fühlt sich von Gemeinde übergangen.

Taxiunternehmer stellt seinen Betrieb in Althofen ein © KK/Facebook

Mit 1. November hat das Taxi-Unternehmen „ZHJ Taxi 24“ seine Fahrten in Althofen eingestellt. Sechseinhalb Jahre war der Betrieb rund um die Uhr in der Stadt unterwegs. In den anderen Taxigebieten St. Veit, Wolfsberg, Feldkirchen und Klagenfurt geht der Betrieb normal weiter.

