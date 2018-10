Facebook

Hahn im Korb: Burgherr Staus-Rausch verstärkt das Schauspieler-Team der Friesacher Burghofspiele in "Pension Schöller" © KK/Danner

Constantin Staus-Rausch spielt heuer in der "Pension Schöller", einem Lustspiel von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs den Maler Kiessling. Durch seine Aktivitäten auf der Bühne verursacht Maler Kiessling zum Gaudium des Publikums ein Verwirrspiel. „Es ist eine typische Einstiegsrolle für einen Debütanten“, sagt Staus-Rausch, der seine neue Aufgabe genießt. Im Leben abseits der Bühne ist der geborene Wiener Kunsthistoriker und Historiker. Zum Theater hat Staus-Rausch von Jugend an eine große Affinität. „Meine Familie hatte immer schon Abonnements für das Theater an der Josefstadt und für die Kammerspiele. Ich bin geprägt von humorvollen Inszenierungen.“