Kärnten"Wendl Buam" laden Fans zur Reise ein

Die "Wendl Buam" © KK/Archiv

Die Urgesteine geben weiter Gas! Und auch heuer kann man sich mit den "Wendl Buam" auf große Reise begeben. Es geht in die Therme Rimske nach Slowenien. Unter anderem stehen auch eine Fahrt nach Lasko mit Besichtigung der Brauerei auf dem Programm. Die Reise findet vom 16. bis 18 November statt, beinhaltet zwei Nächtigungen im Vier-Sterne-Hotel auf Basis Doppelzimmer, zwei Mal Abendessen in Buffetform und Führung in der Brauerei Lasko. Der Preis pro Person beträgt 160 Euro. "Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn viele Fans mitkommen würden", sagen die "Wendl Buam". Insgesamt ist es die 30. Fanreise der Musiker. Anmeldungen sind unter der Nummer (0 42 65) 284 beim Reisebüro Reinsberger möglich.