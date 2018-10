Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die erfolgreichen Kameraden aus Kappel © KK/Feuerwehr

Zwei Teams der FF Kappel am Krappfeld, insgesamt sechs Kameraden, stellten sich Anfang Oktober 2018 in der Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt der Herausforderung und absolvierten die Atemschutz-Leistungsprüfung in Gold. Die monatelange Vorbereitung und das Training haben sich für Alle bezahlt gemacht. Die Kameraden David Bischof, Diethard Gruber, Werner Kogler junior, Philip Leitner, Helmut Proprentner junior und Thomas Stelker erhielten die Auszeichnungen und die Abzeichen in Gold.