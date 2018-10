Der ehemalige Nahversorger Lessiak in Klein St. Veit wird wiederbelebt. Eine 24-Stunden-Speis öffnet am Samstag. 27 Lieferanten sind daran beteiligt.

Jutta Lassnig (links) und Britta Zeiner in der Selbstbedienungs-Speis. © (c) Markus Traussnig

Mit der Klingel öffnet sich automatisch die Tür zur neuen Speis in Klein St. Veit bei Brückl. „Wir erhalten dann sofort eine Handynachricht“, sagt Johannes Lassnig. Mit wir meint er die Familien Johannes und Jutta Lassnig sowie Zeiner. Sie haben die videoüberwachte Speis im ehemaligen Kaufhaus Lessiak ins Leben gerufen. Gemeinsam arbeiten sie in einem Dienstrad. „Das Produkt kommt vom Produzenten direkt zum Kunden, stammt nicht vom Händler. Und das rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche“, sagt Lassnig.

