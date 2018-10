Sechs Millionen Euro flossen in umfassende Modernisierung der Carinthia-Druckerei in St. Veit. Am Mittwochabend wurde mit vielen Ehrengästen offizieller Andruck gefeiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Eröffnung: Peter Kaiser, Thomas Spann, Hubert Patterer und Antonia Gössinger (von links) und Stritzl © Helmuth Weichselbraun

Alle Augen waren auf Colorman MAN Roland gerichtet. Die mächtige Druckmaschine war nämlich der Star der offiziellen Eröffnung am Mittwochabend in der Carinthia-Druckerei im Industriepark St. Veit. „Zwei Millionen Euro sind in die Modernisierung der Druckmaschine geflossen. Weitere vier Millionen wurden in die neue Versand-raumanlage, die eine neue Verpackungslinie sowie eine 8-Jetfeeder-Einstecktrommel erhalten hat, investiert“, so Kurt Kribitz, Vorstand der Styria Media Group AG.

Um 21.30 Uhr wurde die modernisierte Druckmaschine im Beisein der weiteren Styria-Vorstände Markus Mair und Bernhard Kiener und Aufsichtsratsvorsitzendem Friedrich Santner offiziell in Betrieb genommen. Diesen besonderen Moment ließen sich auch die Kleine-Zeitung-Chefredakteure Hubert Patterer und Antonia Gössinger sowie Geschäftsführer Thomas Spann – flankiert vom ehemaligen Kärntner Chefredakteur Heinz Stritzl – nicht entgehen. Stolz über das gelungene Projekt zeigten sich auch die beiden Geschäftsführer der Styria Print Group Alexander Marko und Christian Wilms, ebenso wie der ehemalige Betriebsleiter Volker Rasse und Nachfolger Markus Sackl.