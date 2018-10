Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Umzug zur Stadterhebung 1993 © Gebeneter

Alexander Benedikt, heute Bürgermeister der Stadt, hatte im Jahr der Stadterhebung mit der Politik noch nichts am Hut: „Das kam dann erst zwei Jahre später“, erinnert er sich. Aber beim Festumzug war er dabei, der damals über die Bühne ging. „Es hat ein zweitägiges Stadtfest mit einem riesigen Umzug gegeben“, erzählt Benedikt. Die älteste Stadt Kärntens traf in bunter Form auf die neueste: „Friesach führte den Umzug an“, sagt Benedikt. Der Verein Mittelalterliches Friesach hatte seinen ersten großen Auftritt, die Mitglieder schritten in ihrer mittelalterlichen Kleidung an der Spitze des Zuges.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.