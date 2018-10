Facebook

Adi Peichl führt Regie © KK/Veranstalter

Das Ensemble der Friesacher Burghofspiele unter der Regie von Adi Peichl bringt das Stück „Pension Schöller“ auf die Bretter, die die Welt bedeuten.

Der Inhalt: Der Fabrikant Ladislaus Oberhofer hat eine Villa geerbt und möchte daraus ein Nervensanatorium machen. Er drängt seinen Neffen dazu, ihm ein solches Haus in Wien zu zeigen. Dieser führt ihn, auf Anraten eines Freundes, zu einem Gesellschaftsabend in die Pension Schöller. Der Onkel erwartet natürlich „echte Irre“ zu erleben und hält von nun an alle Gäste der Pension – die zugegebenermaßen ein wenig exzentrisch sind – für verrückt und amüsiert sich prächtig. Die Situation eskaliert, als Oberhofer zu Hause von diesen „Irren“ besucht wird.

Theater. Premiere, Freitag, 26. 10., Stadtsaal Friesach, 19.30 Uhr. Weitere Termine unter: www.burghofspiele.com

Tel. (04268) 251 51

